Ambulans Helikopter, Kalp Hastası 3 Günlük Bebek İçin Havalandı

Samsun'da hastanede tedavi altında bulunan kalp hastası 3 günlük bebek, ambulans helikopter ile İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.



Samsun'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ve doğuştan kalp hastası olan henüz ismi bile konulmamış 3 günlük bebeğin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesine sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı Samsun 112 Acil Servis'e bağlı ambulans helikopter kalp hastası 3 günlük bebeği alarak Ankara Etimesgut Havalimanına iniş yapıp, burada helikoptere yakıt ikmali yapıldıktan sonra yeniden havalanarak bebeği İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesine götürdü. - SAMSUN