Ambulans Helikopter Hamile Kadın İçin Havalandı

Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesindeki köyünde doğum sancıları başlayan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.



İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan sınırında bulunan Maral köyünde yaşayan 40 haftalık hamile Türkan İyem'in doğum sancılarının başlaması üzerine 112 Acil Servis Komuta Merkezinden yardım talebinde bulunulduğunu söyledi.



Kısa sürede harekete geçilerek ilk olarak bölgede hizmet veren Camili 112 Acil Servis ekibinin hastaya yönlendirildiğini belirten Güleç, "Hastaneye nakledilmesi gerektiği kararı alındı. Komuta Kontrol Merkezi tarafından karayolları ile iletişime geçildi. Camili geçidinin kapalı olduğu bilgisi alındı. Trabzon 112 Acil Servis ile irtibata geçilerek helikopter ambulans talep edilmesi üzerine hava ambulansı Camili'ye çıkış yaptı." dedi.



Güleç, Camili 112 Acil Servis ekibi tarafından alınan hastanın Camili Hudut Karakolu helikopter pistine getirildiğini ifade ederek, "Askeri personel ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hamile kadın ambulans helikoptere konuldu. Ardından havalanan helikopter Artvin şehir stadına iniş yaptı. Burada bekleyen 112 Acil Servis ekibimiz tarafından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı." diye konuştu.