Ambulans Helikopter 2 Bin Hasta Kurtardı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 8 yıl önce hizmete başlayan ve Doğu Anadolu'da 7 ile hizmet veren ambulans helikopter, bugüne kadar 2 bin hastaya şifa oldu.



Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm sistemi kapsamında 25 Kasım 2008 yılında Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter, dağ, tepe kar, kış ilçe, bayır demeden zorlu arazilere iniş yaparak yaklaşık 2 bin hastayı hastanelere yetiştirdi.



Özellikle zaman açısından önem arz eden vakalar, hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp ve kadın hastalıkları gibi hastalıklara yetişmek için havalanan helikopter, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışıyor.



Erzurum'da konuşlandırılan ambulans helikopter bu kentin yanı sıra Erzincan Kars, Ağrı, Ardahan, Bayburt ile Iğdır'daki hastaların imdadına yetişmek için günün her anı göreve hazır bekletiliyor.



Erzurum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulans helikopter ile 2008'den itibaren 475'i ağır travmalar olmak üzere yaklaşık 2 bin hastanın hastaneye taşındığını söyledi.



Bölgedeki 7 kente ambulans helikopter hizmeti verildiğini ifade eden Vançelik, "Helikopter ile 24 Kasım 2008'den itibaren yaklaşık 2 bin hasta taşındı. Bunlardan çoğu özellikle acil travma olayları, trafik kazaları veya benzer şekilde yaralanmalar sonucu alınan vakalar." dedi.



Vançelik, söz konusu illerden acil travma vakalarının yanı sıra kalp damar, kalp krizi ve kadın doğum hastalıklarının da helikopter ambulansla taşındığını anlattı.



Bu hizmetin ücretsiz uygulandığını dile getiren Vançelik, "Biz etrafımızdaki illerden hasta almaktayız. Yani üst düzey sağlık hizmetleri dediğimiz yoğun bakımlar, organ nakilleri veya organ kopmaları sonucu büyük ameliyatların Erzurum'da yapılması planlandığı için Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır Ardahan gibi illerden bu vakaları merkezimize taşımaktayız." diye konuştu.



Vançelik, ambulans helikopterin bölgede yaşanan yoğun kış şartları nedeniyle önemine değinerek, çok kısıtlı vakitlerde adeta zamanla yarışarak hastalara ulaşıldığını anlattı.



Ambulans helikopter, acil vakalarda şifa oluyor



Vançelik, hastalık açısından zamanın önemli olduğu vakalarda hastaları sağlık merkezine yetiştirmek için kara ambulansı yerine ambulans helikopter kullanıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:





"Zamanın kısıtlı olduğu, dakikalar ile yarıştığımız, mutlak aciller dediğimiz ve bir an önce büyük hastanelere getirilmesi gereken vakaları, ambulans helikopter ile taşımaktayız. İlimizde vaka dağılımına baktığımızda en fazla Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçelerinden vaka almaktayız. Çünkü uzaklık mesafesi arttıkça helikopter ambulans ile vaka alma ihtimalimiz çoğalıyor."



"Vatandaşın ihbarına göre ambulans helikopter hareket etmiyor"



İl Sağlık Müdürü Vançelik, ambulans helikopterin pahalı bir hizmet olduğunu vurgulayarak, bu hizmet verilirken vatandaşın ihbarına göre hareket edilmediğini bildirdi.



Ambulans helikopterin, acil vaka durumuna göre olayın yaşandığı 112 Acil Servis Başhekimliğince talep edildiğini aktaran Vançelik, "Ambulans helikopter ihtiyacını her vakaya ve asılsız ihbara karşı kullanmadan önce karasal ambulansı tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.