Ambalaj Taksi Hizmet Vermeye Başladı

Ambalaj taksinin büyük çöp arabalarının giremediği dar sokaklara rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Başkan Gümüş, "Daha önce hizmete koyduğumuz çöp taksi uygulamamızla kentin dar sokaklarında çöp toplama sırasında meydana gelen trafik sorununun çözüldüğünü gördük. Bunun üzerine şimdi de ambalaj taksi uygulamamızı başlatıyoruz. Ambalaj taksimiz Menteşemizin içinde yaya odaklı, dar sokaklı Kentsel Sit alanı bölgesi, çarşı ve merkezdeki noktalarda hizmet verecek. Bu aracımız ambalaj atıklarını zaman kaybı yaşanmaksızın en hızlı ve trafik sıkışıklığına neden olmayacak şekilde toplayacak. Temiz bir Menteşe için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Aracımız ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Elektrik ve benzinle çalışabilen bin kilogram ambalaj atığı taşıma kapasiteli, konteyner ve kamyon kasasına yük boşaltabilme özelliğine sahip ambalaj taksi, toplam 3,8 metreküp atık toplayabiliyor.