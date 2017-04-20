Ambalaj Fabrikasında Yangın

Eskişehir'de ambalaj kağıt fabrikasında meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 7'inci Caddesinde bulunan kağıt ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonrasında belirleneceği öğrenildi.



Öte yandan çalışanların 18.00'da mesailerini doldurdukları ve fabrika içerisinde yangın esnasında hiç kimsenin bulunmadığı belirtildi.



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