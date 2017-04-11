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Ambalaj Devi Satışa Çıkarıldı
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Ambalaj Devi Satışa Çıkarıldı

Bedminster Capital, Türkiye'nin önemli ambalaj firmalarından Propak Ambalaj'daki yüzde 80 oranındaki hissesini satmak için yetki verdi.

Ambalaj Devi Satışa Çıkarıldı

Bedminster Capital, Türkiye'nin önemli ambalaj firmalarından Propak Ambalaj'daki yüzde 80 oranındaki hissesini satmak için yetki verdi.

Kaynak: Dunya.com

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