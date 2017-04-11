Ambalaj Devi Satışa Çıkarıldı
Bedminster Capital, Türkiye'nin önemli ambalaj firmalarından Propak Ambalaj'daki yüzde 80 oranındaki hissesini satmak için yetki verdi.
Bedminster Capital, Türkiye'nin önemli ambalaj firmalarından Propak Ambalaj'daki yüzde 80 oranındaki hissesini satmak için yetki verdi.
Kaynak: Dunya.com
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