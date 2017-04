Ambalaj Atıkları Çankaya'da Fidana Dönüşüyor

Çankaya Belediyesinin gelenekselleşen "Geri Dönüşümler Fidan Oluyor" Kampanyası, Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark'ta başladı. İki torba geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getiren her Çankayalıya bir çam ağacı fidanı hediye edilen kampanya, 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek.



Dağıtımın ilk gününde Cebeci Çankaya Evi ve Anıtpark'ta açtıkları masayla vatandaşları ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında da bilgilendiren Çankaya Belediyesi ekipleri, 15 Mayıs'a kadar daha önce ilan edilen noktalarda vatandaşlarla buluşacak.



"Sizin de bir dikili fidanınız olsun"



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye olarak daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir kent için çalıştıklarını söyleyerek, "Yeşil ve sağlıklı bir kente giden yollar; geri dönüşümden, çevrenin korunmasında ve ağaçlandırmadan geçiyor. Hep söylüyoruz, 'Doların değil ağacın yeşilini seviyoruz' ve bu kampanyamız da bu düsturun uygulamaya dökülmüş hallerinden biri. Artık geleneksel hale gelen bu kampanyayla hem halkımızda geri dönüşüm bilincini artırıyoruz hem de çam fidanı hediye edip dikmelerini sağlayarak 'sizin de bir dikili fidanınız olsun' diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyanın bir ayağını okullarda sürdüreceğiz" dedi.



Bugün Emek Pazaryeri (Emek Mahallesi Kırım Caddesi ile 28. Sokak Köşesi) ve 100. Yıl Pazaryeri'nde (100. Yıl İşçi Blokları ile 1427. Cad 1516. Cad. Köşesi) bilgilendirme masası açıp fidan dağıtımı yapan ekipler, 27 Nisan günü Ata Çankaya Evi (Öveçler 2. Cad. No: 107 / Dikmen) ve Beysukent Çankaya Evi'nde (Angora Caddesi Cumhuriyet Parkı içi Beysukent) olacak. Her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında geri dönüşüm alımı ve fidan dağıtımı yapacak ekiplerin 15 Mayıs'a kadar olan programı, dağıtım noktaları bazında şöyle:



"Çankaya Evleri: Cebeci Çankaya Evi: 5 Mayıs 2017, Ata Çankaya Evi: 27 Nisan ve 9 Mayıs, Beysukent Çankaya Evi: 27 Nisan, 5 ve 9 Mayıs, İsmail Cem Çankaya Evi: 28 Nisan ve 10 Mayıs, Ümitköy Çankaya Evi: 28 Nisan ve 6 Mayıs Pazaryerleri: Ayrancı Pazaryeri: 8 Mayıs, Emek Pazaryeri: 26 Nisan, 4 ve 11 Mayıs, 100. Yıl Pazaryeri: 26 Nisan, 3 ve 10 Mayıs, Keklik Pazaryeri: 29 Nisan ve 11 Mayıs, Ümitköy Pazaryeri: 29 Nisan; 8, 13 ve 15 Mayıs, Yıldız Pazaryeri: 3 ve 15 Mayıs, Kırkkonaklar Pazaryeri: 4 ve 13 Mayıs Diğer Noktalar: Anıtpark: 2 ve 9 Mayıs, Çankaya Belediyesi Esat Vergi Tahsil Bürosu: 6 Mayıs, Lozanpark: 2 ve 12 Mayıs." - ANKARA