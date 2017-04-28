Amazon'un Kârı Yüzde 41 Yükseldi

Bu yılın ilk çeyreğinde şirketin geliri yüzde 22,7 ve net karı yüzde 41,1 yükseldi.

Amazon'un Kârı Yüzde 41 Yükseldi

Bu yılın ilk çeyreğinde şirketin geliri yüzde 22,7 ve net karı yüzde 41,1 yükseldi

Kaynak: Dunya.com

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