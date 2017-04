Amazon'un İlk Çeyrekte Net Kar ve Geliri Arttı

NEW Amerikalı e-ticaret devi Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.



Amazon'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 35,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, geçen senenin ocak-mart döneminde 29,1 milyar dolar gelir elde etmişti.



Firmanın bu senenin ilk çeyreğindeki net karının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artışla 724 milyon dolara yükseldiği bildirildi. Amazon, geçen yılın ilk üç ayında 513 milyon dolar net kar açıklamıştı.



Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirin 35,25 ila 37,75 milyar dolar, net karın da 425 milyon dolar ila 1 milyar 75 milyon dolar olmasının öngörüldüğü kaydedildi.



Amazon'un 2017 ilk çeyreğinde net kar ve gelirinde artışa görülmesinin ardından firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde artış oldu.



Buna göre, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri 961,44 dolara tırmanarak yüzde 4,7 prim yaptı.



Uzmanlar, Amazon'un hisselerinin haftanın son iş gününde de yükselmesini bekliyor.