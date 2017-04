Amazon'un ABD Perakende Sektöründeki Payı 2021'de Yüzde 50 Olacak"

NEW Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un ABD perakende sektöründeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.



ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham & Company'nin araştırma raporunda, 2016'da Amerikan perakende sektöründe yüzde 34 payı olan e-ticaret şirketi Amazon'un sektördeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkmasının tahmin edildiği belirtildi.



Amazon'un "Prime" adı verilen hizmetine, mobil cihazlardaki kullanımına ve üçüncü parti satıcıların Amazon üzerinden ticaret yapmasındaki artışa dikkat çekilen raporda, "Amazon'un ABD'deki hakimiyetinin sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Raporda, ayrıca, Amazon'un New York borsasında yaklaşık 900 dolara işlem gören hisse başına değerinin de bu sene 1,100 dolara kadar çıkmasının tahmin edildiği bilgisine yer verildi.



Rapora göre, geçen yıl ABD'nin perakende sektöründe Amazon'un ardından e-ticaret şirketi eBay yüzde 7,7'lik pazar payıyla 2'nci sırada, Walmart ise yüzde 5'in altındaki pazar payıyla 3'üncü sırada yer almıştı.



Amazon, yıllık 99 dolar olan Prime hizmeti sayesinde kullanıcılarına milyonlarca ürünü 2 gün içerisinde ücretsiz ulaştırabiliyor. Üyeler, ayrıca, Prime hizmeti sayesinde binlerce film ve diziyi ücretsiz izleyebiliyor.



New York borsasında geçen hafta Amazon'un hisse başına değeri 923 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Şirketin hisseleri son 12 ay içerisinde yüzde 50'nin üzerinde prim yaptı.