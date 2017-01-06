Amazon Tabiat Parkı Turizme Açılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Terme Amazon Tabiat Parkının turizme açılması için yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi, efsane Amazon kadınların yaşadığına inanılan Terme'nin Simenet ile Gölardı gölleri etrafında bulunan tabiat parkını Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralayarak, turizme açmak için çalışma başlattı. 243 kuş türü, endemik bitki türleri, su basar ormanı ve kumsal bulunan tabiat parkına gözlem evi ile turizm amaçlı yapılar yapıldı.



Alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amazon Tabiat Parkı'nın Terme'nin ekonomi ve turizmine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu söyledi.



Tabiat parkındaki güzelliklerin insan eliyle yapılmasının mümkün olmadığına işaret eden Yılmaz, "9 kanal, 2 göl ve el değmemiş su basar ormanları, 40 kilometreyi bulan Karadeniz'in en uzun kumsalı olan bölgeyi dünyaya tanıtarak turizmin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken en önemli önceliğimiz bakir kalmış, halen zarar görmemiş doğamızı bir yandan korurken, diğer taraftan ekoturizm faaliyetlerine açmak. Bu da ilçedeki refah, turizm ve istihdam olanaklarını artıracak." ifadesini kullandı.