Amazon 100 Bin Kişiyi İşe Alacak





İnternet üzerinden perakende satışta dünyanın en büyük ağlarından Amazon, önümüzdeki 18 ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tam zamanlı çalışacak 100 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket böylece bu ülkedeki çalışan sayısını 2018 yılının ortalarına kadar 280 bine çıkaracak.



Yeni açılacak pozisyonların büyük çoğunluğu ikmal merkezleri ile mühendislik ve yazılım departmanlarında olacak.



Şirketten yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni istihdam sayısının önümüzdeki 5 yıl içinde 150 bin artmasının planlandığı belirtildi.



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Tags: bin ABD alacak kişiyi işe İnternet Amazon 100 Gepost: 12 januari 2017