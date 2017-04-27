Amatör telsizden alınan yardım çağrısı tüm ekipleri seferber etti

Araç telsizi ile ormanlık alanda uçuruma yuvarlandıklarını söyleyen aileyi arama çalışmaları sürüyor

Havadan ve karadan yapılan aramalar devam ediyor



KARABÜK - Karabük'te ormanlık alanda yanında eşi ve çocuğunu ile birlikte kaza yaparak uçuruma yuvarlandıklarını amatör telsiz ile duyuran ailenin yardım çağrısı tüm ekipleri sefer etti.

İki gündür kaza yapan aileyi bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre dün saat 17: 00 sıralarında bir vatandaş araç telsizi ile bir frekansa bağlanarak acil yardım çağrısında bulundu. Eflani ilçesinde amatör telsizcilik yapan Melih Bilgin isimli bir vatandaş telsizinin açık olduğu esnada gelen çağrıya cevap vererek şahısla irtibata geçti.

İsminin Ramazan Çelik olduğunu söyleyen vatandaş, eşi ve çocuğu ile Başköy Baklabostan Mevkii'nde ormanlık alanda ilerlerken araçlarıyla uçuruma yuvarlandıklarını söyledi. Eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu kendisinin de araç içinde sıkıştığı söyleyerek acil yardım istedi. Bu çağrıyı duyan Bilgin, telsizde yaşanan konuşmaları Jandarmaya bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, KARDOFF, Orman İşletme ekipleri ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Yaptığı yardım konuşmasından sonra bir daha kendisiyle irtibat kurulamayan ve bulunduğu bölge tam olarak tespit edilemeyen Ramazan Çelik ve ailesini arama çalışmaları gece boyu sürmesine rağmen sonuç alınamayınca bu sabah itibariyle havadan tarama için yardım talep edildi. Öğlen saatlerinde Eskişehir'den havalanarak bölgeye gelen askeri helikopter ve İnsanlı Hava Aracı bir süre bölgede arama yaptı. Gedez, Baklabostan, Büyükdüz ve Sarıçiçek bölgelerinde ise karadan devam eden arama çalışmalara Kastamonu'dan çağrılan 80 kişilik komandolar da katılıyor.

AFAD Karabük İl Müdür Yardımcısı Ümit Çanga gazetecilere yaptığı açıklamada, Jnadarma üzerinden aldıkları ihbar üzerine hızlı bir şekilde başlattıklarını söyleyerek, "Karadan yaptığımız çalışmalarda sonuç alamayınca havadan takip için destek istedik. Bunun için Eskişehir'den kalkan askeri bir helikopter ile İnsanlı Hava Aracı bölgede tarama yapılıyor. Sürekli alan genişletilerek çalışmalar devam ediyor" dedi.

"Tüm birimler harekete geçti"

Öte yandan Jandarma ekipleri İl Nüfus Müdürlüğü ekiplerine de bilgi vererek Kent genelinde Ramazan Çelik ismini taratırken, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri de bu şahıs üzerine kayıtlı ara kayıtlarını inceledi. Diğer yandan ormanlık alana giden yol güzergahı üzerinde bulunan Kapullu bölgesinde yolu gören kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

(YE-