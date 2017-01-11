Amatör Telsizciler Yaban Hayvanları Için Yem Bıraktı

Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) üyesi amatör telsizciler, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla Spil Dağı Milli Parkı yolundaki hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



MAT üyeleri, önceki günlerde telsizle haberleşme eğitimi için Spil Dağı'na çıkarken, açlıktan halsiz düşen hayvanlar görmeleri üzerine yemleme çalışması başlattı.



Yunusemre Belediyesinin de ulaşım hizmeti ve yem temini konusunda desteğini alan amatör telsizciler, daha önceden tespit ettikleri, yabani hayvanların bulunduğu bölgelere yiyecek bıraktı.



Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yemleme çalışması öncesi MAT üyeleriyle bir araya geldiği belediye önünde yaptığı açıklamada, MAT ekibine duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Bu dernekte bulunan ekibimiz kış gününde özellikle Spil Dağı istikametinde kuşlar, köpekler, yılkı atları ve diğer hayvanların beslenebilmek için bize ihtiyaçları olduğunu ilettiler. Biz de belediye olarak kendilerine araç ve malzeme desteğinde bulunduk. Özellikle kış aylarında hayvanlarımızın telef olmaması, sahipsiz kalmaması adına destekte bulunacağız. Allah kendilerine kolaylıklar versin. Hayvanlarımızın da bizim bilmediği duaları vardır. Onlara da bakmamız gerekiyor. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz."



Dernek temsilcisi Hamdi Öklü de kış boyunca temin ettikleri ve hayvanseverler tarafından verilen yiyecekleri doğaya bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.