Amatör Spor Kulüplerinden Vali Elban'a Ziyaret

Bilecik'te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinden Bilecikspor ve Bozüyük Vitraspor'un yöneticileri Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.



Vali Elban, Bilecikspor ve Bozüyük Vitraspor arasında hafta sonu oynanacak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme baraj maçı öncesi Bilecikspor Kulüp Başkanı İsmail Cinoğlu ve Bozüyük Vitraspor Kulüp Başkanı Mehmet Tahir Çiftçi'yi makamında kabul etti.



Maç için her iki takım taraftarlarına sağduyu çağrısı yapan Elban, her iki takımın da Bilecik'in güzide temsilcileri olduğunu belirti.



Elban, bu maçın kaybedenenin olamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:



"Karşılaşma sonunda ilimiz açısından kaybeden olmayacaktır. İlimizden bir takım kazanacaktır. Kulüp yöneticilerinin stadın seyirci kapasitesini göz önünde bulundurarak, taraftar yönlendirmeleri, güvenliği tehdit edecek şekilde kapasiteden fazla taraftar alınması konusunda ısrarda bulunulmaması uygun olacaktır. Karşılaşmanın oynanacağı günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelmesi ayrı önem ve mana kazandırmaktadır. Aynı zamanda Miraç Kandili'nin de aynı güne denk gelmesi nedeniyle manevi olarak da farklı bir iklim oluşacağından, tüm sporseverlerin sağduyulu olmaları en büyük temennimizdir."



Ziyarette, Amatör Spor Kulüpleri Fedenasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku da hazır bulundu.