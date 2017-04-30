Amatör Ses Yarışmasının Galibi Aile Hekimi Oldu - Tekirdağ

Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) ve Çorlu Müzik Derneği (ÇMD) tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması'nın galibi yarışmaya Trabzon'dan katılan aile hekimi oldu.



Çorlu Kültür Merkezinde yapılan final yarışmasına, Ankara, Diyarbakır, Konya, Yalova ve İstanbul'dan 10 yarışmacı katıldı.



TRT saz sanatçılarının eşlik ettiği, TRT sanatçılarından oluşan jurinin değerlendirdiği seslerden yarışmayı Trabzon'da aile hekimliği yapan doktor Ali Demirci kazandı. Yarışmada ikinciliği Ankara'dan müzik öğretmenliği bölümü öğrencisi Derya Özer, üçüncülüğü ise Konya'dan katılan Mehmet Ali Kabakçı aldı.



Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada Trabzon'da uzman aile hekimi olarak görev yaptığını ve müzikle amatör olarak ilgilendiğini söyledi.



Eğitim almadan müzikle uğraşmayı sürdürdüğünü anlatan Demirci, "Ankara'da TRT'nin ses yarışmasında 6. olmuştum. Burada da 1. oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Hiçbir eğitim almadan amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Bundan sonra da bu şekilde amatör olarak uğraşmaya devam edeceğim" dedi.



TÜMFED Başkanı Tahir Aydoğdu ise güzel bir organizasyon nedeniyle Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.