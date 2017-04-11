Amatör Maçtaki Olaya Polisten Biber Gazlı Müdahale

BİNGÖL'de, Amatör Bölgesel Ligi'ine (BAL) çıkmak için Karlıovaspor ve Güveçlispor takımları arasında oynanan yarı final maçının 70'inci dakikasında saha karıştı. Her iki takım yedek kulübesi ve taraftarların da dahil olduğu olayları yatıştırmak isteyen polis, biber gazı kullandı.



Bingöl'de BAL'a çıkmak için Karlıovaspor ve Güveçlispor takımları, dün Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yarı final maçı 1-1 devam ederken, 70'inci dakikada, Karlıovspor'un attığı golü, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırmasına rağmen hakem Ramazan Kaya, geçerli saydı. Bunun üzerine Güveçlispor teknik direktörü Erkan Çiçek ve yedek futbolcular sahaya girerek orta hakem Ramazan Kaya'ya uzun süre ittiraz etti. Verdiği karardan dönmeyen hakem Kaya, Güveçlispor teknik heyet ve yedek futbolcuların saldırısına uğradı. Orta hakem Ramazan Kaya'ya küfreden Güveçlispor teknik heyet ve yedek kulubesindeki sporcular, biranda hakem Kaya'ya saldırarak darpetti. Sahada yaşanan olaylara taraftarlar da dahil olunca devreye giren çevik kuvvet polisi, olayları bitirmek için biber gazı kullandı.



Uzun süren olaylardan sonra hakemler polis kontrolünde sahayıt terketti. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, Amatör Spor Kulupleri Federasyonu (ASKF) Bingöl temsilciliği, Karlıovaspor'u 3-0 hükmen galip kararı aldı. Alınan karar Türkiye Futbol Federasyonu'na onay için gönderildi.



Öte yandan yarı finalin diğer maçında Genç Demirspor'u 3-0 yenen Sekeranspor, finale çıktı. Önümüzdeki günlerde belirlenecek bir tarihde final maçında Karlıovaspor ile Sekeranspor arasında oynanacak maçı kazanan takım Bingöl'ü BAL Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.



- Bingöl