Amatör Maçta Ortalık Karıştı: Bir Futbolcu Yaralandı

Mersin Süper Amatör Play-off BAL'a çıkma maçında çıkan olaylarda 1 futbolcu yaralandı.



Mersin Süper Amatör Play-off BAL'a çıkma maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un kendi sahasında, Anamur Belediye Spor'la 1–1 berabere kalmasından sonra saha karıştı. Mut İlçe Stadı'nda oynanan maçta deplasman takımı Anamur seyircisi yanında getirdikleri taş ve türbindeki oturakları kırarak saha içerisindeki Mut İdman Yurdu futbolcularının üzerine attı. Mut İdman Yurdu forması giyen 8 numaralı futbolcu Fırat Bektaş, sahaya atılan taş sonucu başından yaralandı. Futbolcu ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Emniyet güçleri olayların büyümesine izin vermezken, maçı seyretmeye gelen Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Anamur seyircilerine uyarılarda bulundu.



(Hasan Çetin / İHA)