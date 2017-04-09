Amatör maçta olaylar çıktı: 2 yaralı



SİİRT - Siirt'te Botangücüspor ile Kurtalanspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bir sporcu hakeme saldırdı. Bunun üzerine tribünler karışırken, iki takım taraflarının kavgaya tutuşması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde Siirt Botangücüspor ile Kurtalanspor karşı karşıya geldi. Siirt Şehir Stadı'nda gergin başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla bitti. İkinci yarıda orta alanda gelişen atakları fırsata çeviren Siirtspor rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bir futbolcu hakeme saldırırken, tribünde ise iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada, biri gözünden olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kavga, polisin araya girmesiyle sona ererken, yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

(MND-MP-Y)