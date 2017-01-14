Amatör Maçta Kavga

Düzce 1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanan Altunçayspor-Kirazlıspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin oyuncusu hakeme saldırdı.



Akçakoca Şehir Stadında oynanan müsabakanın 70. dakikasında hakem Kemal Göksu, Altunçayspor oyuncusu Oğuzhan Şen'in rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirince karara itiraz eden futbolcu önce sözlü sonra da hakemin üzerine yürüyerek tepki gösterdi.



Hakeme darp girişiminde bulunan futbolcu, takım arkadaşları ve polis tarafından engellendi.



Futbolcular ve polis tarafından sakinleştirilen Oğuzhan Şen kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Maç Kirazlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonra erdi.