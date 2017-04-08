Amatör Maçta Kavga: 2 Polis Yaralı, 7 Gözaltı

Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdarespor ile Kahtaspor karşı karşıya geldi. Adıyaman İl Özel İdarespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma sırasında Kahtaspor'un oyuncuları ile tribündeki taraftarları arasında tartışma çıktı. Takımlarının kötü oynamasına sinirlenen bazı taraftarlar, tribünden sahaya atlayarak oyunculara saldırmak istedi. Hakem, karşılaşmayı iptal ederken, maçta görevli polisler ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Arbedede 2 polis yaralandı. Biber gazışyla müdahale eden polis, 7 taraftarı gözaltına aldı.