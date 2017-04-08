Amatör Maçta Kavga: 2 Polis Yaralı, 7 Gözaltı
Adıyaman'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.
Adıyaman'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.
Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdarespor ile Kahtaspor karşı karşıya geldi. Adıyaman İl Özel İdarespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma sırasında Kahtaspor'un oyuncuları ile tribündeki taraftarları arasında tartışma çıktı. Takımlarının kötü oynamasına sinirlenen bazı taraftarlar, tribünden sahaya atlayarak oyunculara saldırmak istedi. Hakem, karşılaşmayı iptal ederken, maçta görevli polisler ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Arbedede 2 polis yaralandı.
Biber gazıyla müdahale eden polis, 7 taraftarı gözaltına aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adıyaman Atatürk Stadyumu
Maçın başlaması
Taraftar ve sporcular arasında sözlü tartışma
Maçın bitmesi
Maç sonrası taraftar sahaya inmesi
Sahaya inen taraftar ve polis arasında arbede
Polis biber gazı sıkması
Taraftar sporcular arasında tekme tokat kavga
Yaralanan polisler
Gözaltına alınan taraftarlar götürülmesi
Havalanan taraftar yerde yatan taraftara tekme atması
Genel ve detay görüntüler
HABER - KAMERA: MAHİR ALAN-ADIYAMAN-DHA