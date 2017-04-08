Amatör Maçta Kavga: 2 Polis Yaralı, 7 Gözaltı

Adıyaman'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.



Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdarespor ile Kahtaspor karşı karşıya geldi. Adıyaman İl Özel İdarespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma sırasında Kahtaspor'un oyuncuları ile tribündeki taraftarları arasında tartışma çıktı. Takımlarının kötü oynamasına sinirlenen bazı taraftarlar, tribünden sahaya atlayarak oyunculara saldırmak istedi. Hakem, karşılaşmayı iptal ederken, maçta görevli polisler ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Arbedede 2 polis yaralandı.



Biber gazıyla müdahale eden polis, 7 taraftarı gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Adıyaman Atatürk Stadyumu



Maçın başlaması



Taraftar ve sporcular arasında sözlü tartışma



Maçın bitmesi



Maç sonrası taraftar sahaya inmesi



Sahaya inen taraftar ve polis arasında arbede



Polis biber gazı sıkması



Taraftar sporcular arasında tekme tokat kavga



Yaralanan polisler



Gözaltına alınan taraftarlar götürülmesi



Havalanan taraftar yerde yatan taraftara tekme atması



Genel ve detay görüntüler



HABER - KAMERA: MAHİR ALAN-ADIYAMAN-DHA