Amatör Maçta Kavga: 2 Polis Yaralı, 7 Gözaltı

Adıyaman'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.

Amatör Maçta Kavga: 2 Polis Yaralı, 7 Gözaltı

Adıyaman'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.

Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdarespor ile Kahtaspor karşı karşıya geldi. Adıyaman İl Özel İdarespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma sırasında Kahtaspor'un oyuncuları ile tribündeki taraftarları arasında tartışma çıktı. Takımlarının kötü oynamasına sinirlenen bazı taraftarlar, tribünden sahaya atlayarak oyunculara saldırmak istedi. Hakem, karşılaşmayı iptal ederken, maçta görevli polisler ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Arbedede 2 polis yaralandı.

Biber gazıyla müdahale eden polis, 7 taraftarı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adıyaman Atatürk Stadyumu

Maçın başlaması

Taraftar ve sporcular arasında sözlü tartışma

Maçın bitmesi

Maç sonrası taraftar sahaya inmesi

Sahaya inen taraftar ve polis arasında arbede

Polis biber gazı sıkması

Taraftar sporcular arasında tekme tokat kavga

Yaralanan polisler

Gözaltına alınan taraftarlar götürülmesi

Havalanan taraftar yerde yatan taraftara tekme atması

Genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: MAHİR ALAN-ADIYAMAN-DHA

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