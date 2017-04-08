Amatör maçta kavga: 1 polis memuru yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı

Polis ile taraftar birbirine girdi

Bir polis yaralanırken 8 taraftar gözaltına alındı



ADIYAMAN - Adıyaman 1. Amatör Küme Play-Off maçında taraftar ile polisler bir birine girdi. Gruba müdahale eden 1 polis memuru yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda İl Özel İdare Spor ile Kahta Spor karşılaşmasının sonunda yeşil saha karıştı. Play-Off'a yükselme maçına çıkacak olan takımın belli olacağı karşılaşmadan Kahta Spor 1-0 galip ayrıldı. Gergin geçen maçta polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kahta Spor'lu sporcular ve taraftarlar ile İl Özel İdare Spor'lu sporcular ile karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce polis gruba müdahale etti. Polis taşkınlık yapan ve kavgaya karışan taraftarı kontrol etmekte güçlük çekerken, çok sayıda polis ile taraftarın karşı karşıya geldiği kavga sonrasında 1 polis memuru yaralandı, 8 taraftar ise gözaltına alındı.