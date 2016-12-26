Amatör Maçta Evlilik Teklifi

Osmaniye'de oynanan amatör maçta Toprakkale Gençlerbirliği futbolcusu Arif Rişmanlıoğlu, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.



Osmaniye 1. Amatör Ligi takımlarından Toprakkale Gençlerbirliği ile Cevdetiyespor arasında oynanan maç, evlilik teklifine sahne oldu.



Arif Rişmanlıoğlu, karşılaşma öncesinde kendisini izleyen kız arkadaşı Merve Çoban'a "Benimle evlenir misin Merve" pankartı açarak evlenme teklifinde bulundu.



Futbolcu Arif, evlenme teklifini kabul etmesi üzerine sahaya davet ettiği kız arkadaşı Çoban'a yüzük taktı.



İlginç evlenme teklifini izleyen futbolseverler çifti uzun süre alkışladı.