Amatör Lig Maçında Saha Karıştı

Bölgesel Amatör Lig 1. Grupta oynayan Başkale Gençlikspor ile Bağlar Belediyespor arasında oynanan maç, saha içinde çıkan olaylardan dolayı tatil edildi.



Ligde son sırada yer alan Başkale Gençlikspor, kendi evinde Bağlar Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatan Başkale ekibi, ikinci yarıda yediği 2. golden sonra bir anda saha karıştı. Bağlar ekibinin 2-0 öne geçtiği maç, 70. dakikada çıkan olaylardan dolayı tatil edildi. - VAN