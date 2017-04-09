Amatör Lig Maçında Kulüp Başkanı Futbolcuyu Tokatladı

BÖLGESEL Amatör Lig 3'üncü Grup'ta son hafta mücadelesinde Arsinspor ile Artvin Hopaspor arasında Arsin İlçe Stadı'nda oynanan maçta arbede çıktı, kulüp başkanı futbolcuyu tokatladı.



Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, takımların ilk yarı bitiminde soyunma odasına gittiği sırada Arsinspor Kulüp Başkanı Kamil Ustaömeroğlu, karşılaşmada forma giyen Artvin Hopasporlu Burak Bükel ile tartıştı. Başkan Ustaömeroğlu'nun yumruk atmasıyla ortalık bir anda karıştı. İki kulüp oyuncuları ve yöneticilerin arasında arbede çıktı. Polis araya girerek tarafları ayırdı.



Maçı 4-1 kazanan Arsinspor grubu şampiyonlukla tamamlayarak 3'üncü Lig baraj maçı oynamaya hak kazandı. - Trabzon