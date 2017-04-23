Amatör Lig'de Kavga
Adıyaman'da Bölgesel Amatör Lig 2. grupta oynayan maçın sonunda futbolcular arasında kavga çıktı.
Adıyaman'da Bölgesel Amatör Lig 2. grupta oynayan maçın sonunda futbolcular arasında kavga çıktı.
Atatürk stadında Adıyaman 1954 Spor ile Kahtaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
Maçın ikinci yarısında Adıyaman 1954 Spor, 2 gol daha atarak Kahtaspor'u 3-1 yendi.
Maçta sık sık iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler, maç sonunda arbedeye dönüştü.
Saha kenarında bekleyen emniyet güçleri olaya müdahale ederek 2 takım oyuncularını ayırdı.
Futbolcuların stattan ayrılması ile gerginlik son buldu.