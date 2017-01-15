Amatör Küme'de 8 Maçta 32 Gol Atıldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan 8 ayrı karşılaşmada toplam 32 gol atıldı.



Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 7. hafta karşılaşmalarında müsabakalarında toplam 32 gol atıldı. Oynanan toplam 8 maç ve alınan sonuçlar şöyle oldu:



"A Grubu'nda; Malatyaspor: 2 - Adafı Kartalspor: 2, 1966 Malatya Gençlikspor: 2 - Doğanşehir Beleidyespor: 3, Battalgazi: 1 - 1932 Malatyagücü: 3, Orduzuspor: 2 - Kaldırımgücü: 1.



B Grubu'nda; Ataköyspor: 2 - Malatya Demirspor: 2, 44 Malatyaspor: 4 - Sanayispor: 2, Hekimhan Belediyesi Gimana: 5 - Akçadağspor: 0, Arguvan Belediyespor: 1 - Malatya Telekomspor: 0." - MALATYA