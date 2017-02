Amatör Kadınlar Basketbol Ligi'ne İlgi Büyüyor

10 yılı aşkın bir süredir İstanbul'da düzenlenmeyen Amatör Kadınlar Basketbol Ligi, bir grup basketbol emekçisi tarafından kurulan özel bir lig ile 18 yaş üzeri kadınları yeniden pota altında buluşturdu.



7 Ocak'ta başlayan Best Akademi Kadınlar Basketbol Ligi'nde 8 kulüpten 10 takım mücadele ederken, karşılaşmalar Zeytinburnu Kız Anadolu İHL Spor Salonu'nda oynanıyor. Ligde mücadele eden Bursaspor da, her hafta maç için İstanbul'a geliyor.



Lig Koordinatörü Alaaddin Tatlıdede, amaçlarının köşeye çekilmeye mecbur bırakılan kadın basketbolcuların amatör olarak spor yapma şansı bulmaları için bir fırsat yaratmak olduğunu ve kadın basketbolcuların müthiş ilgisini gördükçe ne kadar doğru bir işe kalkıştıklarını gördüğünü söyledi.



Altınbilek takım kaptanı Tülin Ulu ise, 3 senedir bir takımları olduğunu ancak lig kurulmadığı için rakip de bulamadıklarını, maç yapmak için Estonya ve İsviçre gibi başka ülkelere gitmek zorunda kaldıklarını, bu sene ise 10 maçın üzerinde uzun bir sezon geçirip 9 ayrı rakiple oynayacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti.



Best Akademi Kadınlar Basketbol Ligi'nde şu anda Allso Akademi, Altınbilek, Basketbol SES (3 takımla katılıyor), Kurtuluş, Zeytinburnu Akademi, Turkuaz, Bursaspor, Sabancı Seahawks takımları mücadele ediyor.



Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)