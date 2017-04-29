Amatör Futbol: 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Finalleri

Amatör futbolda 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası finalleri Yalova'da başladı.

Amatör Futbol: 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Finalleri

Amatör futbolda 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası finalleri Yalova'da başladı.

Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakalarda Adana Yüksel Gençlikspor, Trabzon Hekimoğlu Doğanspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Günün diğer maçında ise iki İstanbul ekibi Bağlarbaşıspor ile Altınovaspor, karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Bağlarbaşıspor, penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak finalde Adana Yüksel Gençlikspor'un rakibi oldu.

17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, yarın oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

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