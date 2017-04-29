Amatör Futbol: 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Finalleri
Amatör futbolda 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası finalleri Yalova'da başladı.
Amatör futbolda 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası finalleri Yalova'da başladı.
Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakalarda Adana Yüksel Gençlikspor, Trabzon Hekimoğlu Doğanspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Günün diğer maçında ise iki İstanbul ekibi Bağlarbaşıspor ile Altınovaspor, karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Bağlarbaşıspor, penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak finalde Adana Yüksel Gençlikspor'un rakibi oldu.
17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, yarın oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
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