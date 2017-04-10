Amatör 'Evet' Klibi, 1.2 Milyon Kez İzlendi

Aydın Gençlik Platformu Genel Başkanı Muhammed Talha Enis'in 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında "evet" kampanyası için bestelediği şarkıya hazırladığı klip, sosyal medyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kez izlendi.

Aydın Gençlik Platformu Genel Başkanı Enis, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarkısının bu kadar çok beğenilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Enis, son zamanlarda tartışılan yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda platform olarak çalışma yaptıklarını anlatarak, darbe şartlarında yapılmış bir anayasanın ülke gençlerinin önünü tıkadığını ve gençlere hiçbir şans vermediğinin farkında olduklarını dile getirdi.

"AYDINLARIMIZI GENÇLERLE BULUŞTURDUK"

Gençlerin kalemlerinin 12 Eylül darbesinde kırıldığını aktaran Enis, "Gençlerin, ellerine silahlar verilerek, zindanlara atılarak, idam ettirilerek önünün kesildiğini ve bütün siyasi ve STK'lara olan bağlılıklarını da çürüttüğünü gördük. Anneler çocuklarını üniversiteye gönderdiklerinde, 'aman oğlum sağa, sola meyil etme derslerini yap dön' diye telkinlerde bulunurlardı. Biz bu konularda birçok etkinlikler düzenledik, fikirlerimizi beyan ettik. Birçok aydınımızı gençlerle buluşturduk. Ancak, 15 Temmuz hain darbe girişimine şahit olduk. O gece hain darbecilere geçit vermeyen kararlı bir millet inançlı bir gençlik vardı sokakta. Bu cennet vatan için 246 canımız hiç düşünmeden şehit düştü. Ben bu vesileyle hepsini bir kez daha minnetle anıyorum." diye konuştu.

"YENİ ANAYASADA GENÇLERE DEĞER VERİLDİ"

Enis, Aydın Gençlik Platformu olarak yeni anayasa konusunda fikirlerini beyan ettiklerini ifade ederek, değişecek olan maddeler arasında bu ülkenin yarınları olan gençlere önem verilmesini istediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli yöneticilerden bu dinamik gençliğin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını rica ettiklerini vurgulayan Enis, "Bugün değişecek olan 18 maddeye baktığımızda tüm istediklerimizin fazlasıyla karşılık bulduğunu görüyoruz. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi bile yeni anayasada gençlere verilen önemi açık şekilde ortaya koyuyor. İşte bu yüzden 'evet' diyoruz. Yeni Anayasada gençlere gerekli değerin verildiğini düşünüyoruz. Bugün tartışılan iki konudan biri tek adamlılık rejimi konusudur. Biz bunu tek adamlılık rejimi olarak görmüyoruz. Daha çok istikrarlı, kararlı ve daha süratli bir hükümet sistemi olarak görüyoruz. Geçmiş dönemlerimizde merhum Erbakan ile Ecevit döneminde 90 günde hükümet kurulamaması, 7 Haziran'da hükümetin kurulamaması bu bir istikrarsızlıktır. İşte bu sorunun ortadan kalkmasıdır bu yeni sistemle gelen." ifadelerini kullandı.

"DUYGULARIMIZI ŞARKIYLA DİLE GETİRDİK"

Enis, 18 yaşın tartışılmasını hiçbir şekilde doğru bulmadıklarını vurgulayarak, kendilerinin bu girişimin, gençlere verilen bir değer ve iltifat olduğunun altını çizdi.

"Marifet iltifata tabidir" diyen Enis, hükümetin bu iltifatına karşılık, gençlerin de marifet göstereceğini belirtti.

Enis, 14-15 yaşındaki gençlerin, "18 yaşında ben bir milletvekili olabilirim" şuuruyla olgunlaşacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Neden 'evet' dediğimizi, duygularımızı ve bu vatana olan sevdamızı bir şarkı ile anlatmaya çalıştık. Platformdan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sözleri bana ait olan şarkımızı arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da bu şarkıdan çok memnun oldular. Bunu klip haline getirmeye karar verdik. Sosyal medyada paylaştık, şarkımız çok büyük ilgi gördü. 3-4 gün sonra 1 milyondan fazla bir tıklama olmuş. Sosyal medyada gençler arasında çokça paylaşılmış olduğunu gördük. Gençlerin şarkıya olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Bu ilgi bana göre şarkıdan çok yeni anayasaya olan isteği ve geleceğe olan umudu gösteriyor. Gençlik olarak her geçen gün büyüyen ülkemizin, 16 Nisan'dan sonra daha da güçleneceği umudumuz tamdır. İşte bu yüzden şarkımızda da anlattığım gibi, 'İstikrarın devamı için, memleketin refahı için, karanlığa dur demek için, güçlü bir Türkiye için 'evet, evet, evet, evet diyoruz."