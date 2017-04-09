Amatör Çikolatacılık

Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Çikolatacılık" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Amatör Çikolatacılık

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Çikolatacılık" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Çikolata ile dolu 4 hafta geçirmeye varmısınız!

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet spatula ve doğrama bıçağı hediye edilecektir.

• Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.

• Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.

• Eğitim toplam 4 hafta boyunca haftada 1 gün olmak üzere 3 saat sürecektir.

Etkinlik Programı:

1. Hafta: Çikolatanın tarihi, çeşitleri, kakao-yağ oranları, içerikleri, trüf çikolata ve fıstıklı-bademli rochers yapımı

2. Hafta: Cevizli crunch ve fındıklı fudge yapımı

3. Hafta: Hindistan cevizli beyaz çikolata ve transfer kağıdı kullanımı

4. Hafta: Çilek dolgulu bitter çikolata ve karamel dolgulu sütlü çikolata yapımı

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 30: 00

Kategori : Amatör Çikolatacılık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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