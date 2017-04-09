Amatör Çikolatacılık
Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Çikolatacılık" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Çikolatacılık" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
Çikolata ile dolu 4 hafta geçirmeye varmısınız!
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet spatula ve doğrama bıçağı hediye edilecektir.
• Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.
• Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.
• Eğitim toplam 4 hafta boyunca haftada 1 gün olmak üzere 3 saat sürecektir.
Etkinlik Programı:
1. Hafta: Çikolatanın tarihi, çeşitleri, kakao-yağ oranları, içerikleri, trüf çikolata ve fıstıklı-bademli rochers yapımı
2. Hafta: Cevizli crunch ve fındıklı fudge yapımı
3. Hafta: Hindistan cevizli beyaz çikolata ve transfer kağıdı kullanımı
4. Hafta: Çilek dolgulu bitter çikolata ve karamel dolgulu sütlü çikolata yapımı
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 30: 00
Kategori : Amatör Çikolatacılık
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır