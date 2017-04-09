TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Amatör Çikolatacılık" adlı workshop etkinliğinde çikolata yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Çikolata ile dolu 4 hafta geçirmeye varmısınız!



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet spatula ve doğrama bıçağı hediye edilecektir.



• Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.



• Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.



• Eğitim toplam 4 hafta boyunca haftada 1 gün olmak üzere 3 saat sürecektir.



Etkinlik Programı:



1. Hafta: Çikolatanın tarihi, çeşitleri, kakao-yağ oranları, içerikleri, trüf çikolata ve fıstıklı-bademli rochers yapımı



2. Hafta: Cevizli crunch ve fındıklı fudge yapımı



3. Hafta: Hindistan cevizli beyaz çikolata ve transfer kağıdı kullanımı



4. Hafta: Çilek dolgulu bitter çikolata ve karamel dolgulu sütlü çikolata yapımı



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Amatör Çikolatacılık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır