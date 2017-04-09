Turkish Culinary Academy ile "Amatör Aşçılık" eğitimi başlıyor.



"Profesyonel Aşçılık programımıza herhangi bir nedenden dolayı katılamıyor iseniz üzülmeyin. Bir o kadar profesyonel ve bir o kadar da amatör olan bu etkinliğimizde 6 haftada mutfağınızda fark yaratacaksınız!"



Etkinlik Detayları



* Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



* Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet şef bıçağı ve soyma bıçağı hediye edilecektir.



* Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.



* Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.



* Eğitim'in gün ve saatleri öğrenci'nin isteğine göre günde en az 3 saat olmak üzere toplam 18 saatte verilecektir. Örn: 6 Hafta/haftada 1 gün/3 saat yada 6 gün/günde 3 saat



Etkinlik Programı



1. Hafta: Bıçak kullanma ve kesim teknikleri, kemik suları



2. Hafta: Temel ve emülsiyon soslar, çorbalar



3. Hafta: Et kesim ve pişirme teknikleri, pilavlar



4. Hafta: Kümes hayvanları pişirme teknikleri, pilavlar



5. Hafta: Deniz ürünleri pişirme teknikleri, salatalar ve sosları



6. Hafta: Sandviçler, wrapler, kanepeler



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Amatör Aşcılık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır