Amatör Aşcılık

Turkish Culinary Academy ile "Amatör Aşçılık" eğitimi başlıyor.

Amatör Aşcılık

Turkish Culinary Academy ile "Amatör Aşçılık" eğitimi başlıyor.

"Profesyonel Aşçılık programımıza herhangi bir nedenden dolayı katılamıyor iseniz üzülmeyin. Bir o kadar profesyonel ve bir o kadar da amatör olan bu etkinliğimizde 6 haftada mutfağınızda fark yaratacaksınız!"

Etkinlik Detayları

* Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

* Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet şef bıçağı ve soyma bıçağı hediye edilecektir.

* Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.

* Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.

* Eğitim'in gün ve saatleri öğrenci'nin isteğine göre günde en az 3 saat olmak üzere toplam 18 saatte verilecektir. Örn: 6 Hafta/haftada 1 gün/3 saat yada 6 gün/günde 3 saat     

Etkinlik Programı

1. Hafta:  Bıçak kullanma ve kesim teknikleri, kemik suları

2. Hafta: Temel ve emülsiyon soslar, çorbalar

3. Hafta: Et kesim ve pişirme teknikleri, pilavlar

4. Hafta: Kümes hayvanları pişirme teknikleri, pilavlar

5. Hafta: Deniz ürünleri pişirme teknikleri, salatalar ve sosları

6. Hafta: Sandviçler, wrapler, kanepeler

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Amatör Aşcılık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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