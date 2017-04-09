Amatör Aşcılık
Turkish Culinary Academy ile "Amatör Aşçılık" eğitimi başlıyor.
Turkish Culinary Academy ile "Amatör Aşçılık" eğitimi başlıyor.
"Profesyonel Aşçılık programımıza herhangi bir nedenden dolayı katılamıyor iseniz üzülmeyin. Bir o kadar profesyonel ve bir o kadar da amatör olan bu etkinliğimizde 6 haftada mutfağınızda fark yaratacaksınız!"
Etkinlik Detayları
* Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
* Eğitim boyunca kullanılacak 1 adet şef bıçağı ve soyma bıçağı hediye edilecektir.
* Katılımcılara önlük ve kep hediye edilecektir.
* Katılımcılara etkinlik sonunda sertifika verilecektir.
* Eğitim'in gün ve saatleri öğrenci'nin isteğine göre günde en az 3 saat olmak üzere toplam 18 saatte verilecektir. Örn: 6 Hafta/haftada 1 gün/3 saat yada 6 gün/günde 3 saat
Etkinlik Programı
1. Hafta: Bıçak kullanma ve kesim teknikleri, kemik suları
2. Hafta: Temel ve emülsiyon soslar, çorbalar
3. Hafta: Et kesim ve pişirme teknikleri, pilavlar
4. Hafta: Kümes hayvanları pişirme teknikleri, pilavlar
5. Hafta: Deniz ürünleri pişirme teknikleri, salatalar ve sosları
6. Hafta: Sandviçler, wrapler, kanepeler
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Amatör Aşcılık
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır