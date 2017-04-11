Amasya Yeşilırmak'a Uçan Otomobilin Sürücüsü Kayıp

Yeşilırmak'a uçan otomobilin sürücüsü kayıp



AMASYA'da kaza yapan sürücü, polisten kaçarken otomobiliyle Yeşilırmak'a uçtu. Araç ırmaktan çıkarıldı. Ancak sürücü Kaya D. otomobilin içerisinden çıkmadı.



Olay dün gece Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kaya D. yönetimindeki 16 NNV 48 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Daha sonra da durmayarak yoluna devam etti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kaza yapan otomobili durdurmak istedi. Fakat polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken otomobiliyle Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Ekipler ırmakta arama kurtarma çalışması yaptı. Fakat karanlık nedeniyle ara verilen çalışmalara bu sabah devam edildi.



Amasya Belediyesi İtfaiye ve Sualtı Arama Kurtarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri aracın düştüğü noktada çalışmalarını sürdürdü. Ekipler suya gömülen otomobilin yerini tespit edip, vinç yardımı ile ırmaktan çıkardı. Ancak otomobilin sürücüsü Kaya D. bulunamadı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobil çevresinde incelemelerde bulundu. Yeşilırmak nehrinden çıkarılan araç çekiciye yüklenerek Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sualtı arama kurtarma ekibi ise akıntıyı kapılıp sürüklendiği düşünülen otomobil sürücüsü Kaya D.?yi arama çalışmalarını sürdürüyor.