Amasya'ya Valisi Işık Suluova'da

Amasya Valisi Salih Işık, Suluova'da "5. Kaz Tiridi" programına katıldı.



Bir düğün salonunda düzenlenen program tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.



Programa katılan Vali Işık, derneklerin toplumların kaynaşma ve dayanışmasına vesile olduğunu belirtti.



Geçmiş kültürlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Işık, "Suluova potansiyeli yüksek, birlik ve beraberliğini sağlamış güzel bir ilçemizdir. Taşovalılar derneğimizin bu etkinliği de sağlanan birlik ve beraberliği pekiştirmekte ve arttırmaktadır." dedi.



Her yıl geleneksel olarak yapılan Kaz Tiridi etkinliğinin bu yıl 5.'sini gerçekleştirdiklerini belirten Suluova Taşovalılar Dernek Başkanı Recep Özgür de amaçlarının yemek ve ikram bahanesi ile bölgenin huzur ve refahını arttırmak, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.