Amasya Valisi Salih Işık, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti

Aslen Erzurumlu olan ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Amasya Valisi Salih Işık, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Işık'a ziyaretinde, Erzurum İl Göç İdare Müdürü Haşim Özcan ile Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yaptırmış eşlik etti.



Erzurum'un birçok bilim adamı ve bürokrat yetiştirdiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı: "Ülkemizin hemen hemen her yerinde önemli görevler üstlenen Erzurumlu sayısı oldukça fazla ve giderek de artmakta. Kıymetli Valim Salih Bey de bunun en seçkin örneklerinden biri. Valimizin imzasını atmış olduğu güzel işlerden dolayı inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda Amasya'nın ismini sıkça duyacağız" ifadelerini kullandı.



Memleketi olan Erzurum'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Salih Işık: "Amasya'da olsam da Erzurum'daki gelişmeleri yakından takip ediyorum. EYOF heyecanının yaşandığı bu günlerde, Atatürk Üniversitesi de şehrin tanıtımı noktasında önemli işlere imza atıyor. Bu konuda başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.



Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, misafirlerine köstekli saat ve Atatürk Üniversitesi plaketi takdim etti. - ERZURUM