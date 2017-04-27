Amasya Valisi Işık Fidan Dikim Törenine Katıldı

Amasya Valisi Salih Işık, Suluova ilçesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı.



Vali Işık, Yöresel Gıda Ormanları projesi kapsamında Suluova ilçesi Kerimoğlu köyünde organize edilen "Kırsal Kalkınma Hedefli Gelir Getirici Türlerden Oluşan Fidan Dikimi" etkinliğine katıldı.



Törende konuşan Işık, amaçlarının boş ve verimsiz alanları yeşillendirmek, erozyonu önlemek ve tabiatı güzelleştirmek olduğunu söyledi.



Projede emeği geçen kurumlara teşekkür eden Işık şunları kaydetti:



"Bu projenin 4 ayağı var. Amasya ayağını bugün başlatıyoruz. Amacımız kırsal kalkınmaya katkı sunmak. Bu kapsamda Yeşilırmak Kalkınma Birliğimizin çeşitli görevleri var. Bunlardan bir tanesi de kırsal kalkınmadır. Bu projede bunun somut bir örneği."



Programa İlçe Kaymakamı Vural Karagül, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Yasemin Çoban ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.