Amasya Taşova Yibo, Selçuklu Belediyespor Maçına Odaklandı

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Amasya Taşova YİBO'nun antrenörü Muhammet Bakır, yarın sahalarında yapacakları Selçuklu Belediyespor karşılaşmasına ilişkin, "Rakibimiz olacak olan Selçuklu Belediyespor şu an ligde bizim gibi sıkıntılı günler geçiren bir ekip. İki takım arasında oynanacak bu müsabaka çok zorlu geçecek." dedi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selçuklu Belediyespor ile oynayacakları maça hazır olduklarını söyledi.



Hafta içinde, zorlu geçen Türkiye Kupası maçlarında bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakır, "Ligin ikinci yarısına kendi sahamızda Antalyaspor galibiyetiyle başladık. Hafta içinde ise Ankara'da Türkiye Kupası'nın ikinci tur maçında oynadığımız üç maçtan iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak grubumuzdan lider olarak bir üst tura çıktık.

Ligin ikinci yarısının ikinci haftasında kendi sahamızda Konya Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacağız." diye konuştu.



Maçı kazanıp puan tablosunda üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Bakır, şunları kaydetti:



Rakibimiz olacak olan Selçuklu Belediyespor da şu an ligde bizim gibi sıkıntılı günler geçiren bir ekip. İki takım arasında oynanacak bu müsabaka çok zorlu geçecek ve alınacak puanlar her iki takımın da üst sıralara tırmanmasında etkili olacaktır. Rakibimiz genç oyunculardan kurulu bir ekip. Buna rağmen iyi savunma ve hızlı hücum yapabilen bir ekip. Bizim tek dezavantajımız bir hafta içinde dört maç oynamış olmamızdan dolayı takımın yorgun olması."