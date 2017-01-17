Amasya Taşova Yibo, İkinci Yarıdan Umutlu

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Amasya Taşova YiBO'da antrenör Muhammet Bakır, "Dar kadromuz olmasına rağmen kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Takımıma güveniyorum, gerekli takviyeleri yaparsak bu takım mutlaka ligde kalacaktır." dedi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk devresinde istedikleri performansın çok altında kaldıklarını söyledi.



Takım olarak yeni sezona yeni yapılanma ile başladıklarını belirten Bakır, "İlk yarıda kötü performansımızın nedeni sezonu geç açmamız, iskelet kadromuzdan beş oyuncumuzun ayrılması ve yerlerine istenilen transferlerin yapılamaması. Bunlar takımı olumsuz etkiledi." diye konuştu.



Dar bir kadro ile mücadele etmeleri sonucu oyuncularının maçlarda fazla süre aldığını, bunun da sakatlıklara neden olduğunu anlatan Bakır, "İlk yarıda kaybettiğimiz maçlara baktığımız zaman, bu maçları hep son üç-beş dakikada kaybettiğimiz görülür. Hiçbir maçta rakibimiz bize karşı baştan sona kadar ezici üstünlük kuramadı." ifadesini kullandı.



Bakır, sakat oyuncuların iyileşmesiyle ligin ikinci yarısı için tam kadro çalışma yaptıklarını anlatan Bakır, "Kadroya uyum sağlayacak, takıma güç katacak oyuncular almak için çalışmalarımız devam ediyor. Dar kadromuz olmasına rağmen kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Takımıma güveniyorum, gerekli takviyeleri yaparsak bu takım mutlaka ligde kalacaktır." diye konuştu.



Amasya Taşova YİBO, aldığı 2 galibiyet ve topladığı 4 puanla ligin ilk yarısını 13. sırada kapatmıştı.