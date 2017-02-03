Amasya Taşova Yibo Galibiyete Odaklandı

AMASYA(AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Amasya Taşova YİBO'nun antrenörü Muhammet Bakır, Beykoz Belediyespor deplasmanında iyi oyunla birlikte puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.





Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya Taşova YİBO olarak ligin ikinci yarısına iki galibiyet alarak başlangıç yaptıklarını, bu seriyi Beykoz Belediyespor deplasmanında da devam ettirmek istediklerini belirtti.



Alınan galibiyetlerin takımın motivasyonunu yükseltiğini anlatan Bakır, şunları kaydetti:



"Hafta sonu İstanbul deplasmanında Beykoz Belediyespor ile bu sezon en zorlu maçımızı oynayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi ligin ikinci yarısında oynayacağımız tüm maçlarımız ligde kalma adına final havasında olacak.





Beykoz Belediyespor Erkekler hentbol süper ligine bu sezon yükselen bir ekip.

Biz takım olarak hafta boyunca yaptığımız çalışmalarda sadece galibiyet üzerine odaklanarak çalışmalarımızı yaptık. Bu zorlu maçı iyi mücadele ederek istediğimiz sonucu alacağımızı tahmin ediyorum"