Amasya Şeker Fabrikası Arıtma Tesisi Açıldı

Amasya Şeker Fabrikası Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.



Fabrikanın Suluova ilçesinde bulunan tesislerin de düzenlenen törende konuşan, Amasya Valisi Salih Işık, Amasya bölgesi için çok önemli olan bir tesisinin açılışının yapıldığını söyledi.



Amasya Şeker Fabrikasının çevreye duyarlı bir işletme olduğunun altını çizen Işık, şunları kaydetti:



"Daima kendini yenileyen ve geliştiren bir tesis olan fabrikamız, ilimiz için son derece önemli olup bölgemizin lokomotifi olmuştur. Ayrıca yan sanayilerinde ortaya çıkmasına vesile olmakta, bölgeye önemli bir katma değer kazandırarak yeni istihdam alanları oluşturmaktadır. Kısacası lokomotiflik görevini yerine getirmeye devam eden fabrikamız aynı zamanda çevreye duyarlı tesisdir. Çevremiz için son derece önemli arıtma tesisini de Tersakan Çayı ve Yeşilırmak'ın kirlenmesini önemli ölçüde önleyecektir."



Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un duaları eşliğinde kurban kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.



Törene, Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Fabrika Genel Müdürü Hasan Çapraz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.