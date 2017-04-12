Amasya Otomobilin Sürücüsünü Arama Çalışmaları Sürüyor (1)

YEŞİLIRMAK'A UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AMASYA'da park halindeki araçlara çarptıktan sonra polisten kaçarken Yeşilırmak nehrine uçan otomobilin sürücüsü Kaya D.?yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay iki gün önce Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki araçlara çarptıktan sonra polisin 'durö ihtarına uymayarak 16 NNV 48 plakalı otomobille kaçan ve gece geç saatlerde Yeşilırmak'a uçarak kaybolan 20 yaşındaki Kaya D.?yi arama çalışmaları devam ediyor. Amasya Belediyesi sualtı arama kurtarma ekibi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gündür devam eden arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Otomobilin sürücüsü Kaya D.?nin izine henüz rastlanamadı. Hacılar Meydanı Mahallesi güzergahından pirinççi mahallesi güzergahına kadar olan alanda Yeşilırmak içerisinde devam eden arama çalışmalarında neticesiz kaldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla akşamın geç saatlerine kadar Amasya Belediyesi sualtı arama kurtarma ekibi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları Yeşilırmak Nehri'nim içerisinde sürüyor. - Amasya