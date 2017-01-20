Amasya'daki Fuhuş Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan Gülveren A. ve Nuri Can A. tutuklandı. Diğer 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Amasya'nın Merzifon ilçesinde birçok daire ve bağ evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çocuklara fuhuş yaptırdıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınmıştı.