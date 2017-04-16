Amasya'da vatandaşlar sandık başına gitti



AMASYA'da referandum halk oylaması için vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde oy kullanma işlemleri için sandık başına gitti.



Amasya'da kayıtlı 242 bin 414 seçmen 883 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına gitti. Oy kullanma işleminin ilk saatlerinde fazla yoğunluk olmadı. Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.