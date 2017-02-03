Amasya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine giden Veysel Arabacı (69) yönetimindeki 05 KA 775 plakalı otomobil Sallar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.



Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Şükran Arabacı (67) yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, durumu ağır olan sürücü Veysel Arabacı Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine, Şükran Arabacı ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada yaralanan Arabacı çiftinin, 2006 yılında Çorum'da görev yaptığı sırada bir minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Elvan Arabacı'nın anne ve babası olduğu öğrenildi.