Amasya'da Süt Çalıştayı Başladı

Amaya'da 'Sütte Soğuk Zincirin Sağlanması ve Kalitenin Attırılması' konulu çalıştayı başladı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) ortaklaşa olarak bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışına Vali Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Lokman Gültekin, diğer yetkililer ve üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.



İldeki sütçülük sektörünün mevcut durumunu anlatan Lokman Gültekin, süt tüketiminin artırılması yönünde çalıştayın öneminden bahsetti.



OKA Genel Sekreteri Özen de sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketimi büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.



Tarım ve hayvancılıkta ciddi bir üretimin olmasına rağmen tarımsal ürünlerin şehrin ürettiği gayrisafi milli hasıladaki payının istenen düzeyde olmadığına dikkat çeken Vali Işık da, "Ürettiğimiz tarımsal ürünleri, eti, sütü ekonomik anlamda değerlendirmememiz gerekiyor. Bu konuda da en sıkıntılı sektörümüz sütçülük. Meyve ve sebze üretimden çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Et üretimi konusunda da Amasya çok iddialı. Fakat sütçülük konusunda aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Bu anlamda yapılan çalıştayın faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Işık ve protokol üyeleri, iki gün sürecek çalıştaya katkılarından ötürü katılımcılara çiçek verdi. - AMASYA