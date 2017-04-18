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Amasya'da "Serbest Tüketici İşlem Merkezi" Açıldı
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Amasya'da "Serbest Tüketici İşlem Merkezi" Açıldı

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) serbest tüketici müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için Amasya İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezde “Serbest Tüketici İşlem Merkezi”ni açtı.

Amasya'da

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) serbest tüketici müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için Amasya İl Müdürlüğü'ne bağlı merkezde "Serbest Tüketici İşlem Merkezi"ni açtı.

YEPAŞ Satış ve Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, Serbest Tüketici İşlem Merkezi ile serbest tüketici müşterilerine yönelik daha kaliteli hizmet etmeyi amaçladıklarını belirterek, müşteri memnuniyetini önemsediklerini vurguladı. Akşam, "İlk olarak Amasya merkezde açmış olduğumuz Serbest Tüketici İşlem Merkezi ile alanımızı daha da genişletiyoruz. Müşterilerimizin daha konforlu ve ferah mekanlarda hizmet alacaklar; indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler ve kampanyalar hakkında daha detaylı bilgilere kısa sürede kavuşacaklar. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop il ve ilçeleri olmak üzere bölgemizde 31 Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde (MHM) ve 44 N-KOLAY şubelerinde müşterilerimize hizmet sunmaktayız" dedi.

Arif Akşam, Serbest Tüketici İşlem Merkezleri aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 82 TL üzeri) elektrik tüketen serbest tüketiciler için YEPAŞ tarafından uygulanan EnerjiKevim, EnerjiKobim kampanyalarından, YEPAŞ Avantajlar Dünyası fırsatlarından ve indirimli elektrik hakkından yararlanabileceklerini sözlerine ekledi. - AMASYA

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