Amasya'da Okullar Yarın Tatil

Amasya'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



Amasya Valisi Salih Işık yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.



Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Işık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.



Engelli ve hamile memurların da yarın izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.