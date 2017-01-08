TÜMÜ
Haberler Search
Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oldu (2)

Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oldu (2)

AMASYA'DA OKULLAR TATİLAmasya'da etkili kar yağışının gün boyu devam etmesi sonrasında Valilik tarafından il genelindeki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oldu (2)

AMASYA'DA OKULLAR TATİL

Amasya'da etkili kar yağışının gün boyu devam etmesi sonrasında Valilik tarafından il genelindeki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Öte yandan karayollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads