Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oldu (2)

AMASYA'DA OKULLAR TATİL



Amasya'da etkili kar yağışının gün boyu devam etmesi sonrasında Valilik tarafından il genelindeki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.



Öte yandan karayollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



