AMASYA'DA OKULLAR TATİL
Amasya'da etkili kar yağışının gün boyu devam etmesi sonrasında Valilik tarafından il genelindeki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
Öte yandan karayollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oldu (2)
AMASYA'DA OKULLAR TATİLAmasya'da etkili kar yağışının gün boyu devam etmesi sonrasında Valilik tarafından il genelindeki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
AMASYA'DA OKULLAR TATİL
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