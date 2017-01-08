Amasya'da Kapalı Köy Yolları

Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde 32 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.



Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.



Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy'de 28, Hamamözü'nde de 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yavuz, şunları kaydetti:



"Yoğun kar yağışı karşısında araçlarımız aralıksız bir biçimde ilçemizin köylerinde biriken karın tahliyesini yapmaktadır. Ara köy bağlantı yollarında temizleme çalışması yaparak, muhtemel buzlanmalara karşı önlem almaktayız. Ekipler, soğuğa rağmen gece-gündüz tam güvenli ulaşım sağlanıncaya kadar çalışmalarına devam etmekte, özellikle yağışın çok etkilediği köy yollarında ve yüksek noktalarda yoğun mesai harcayarak vatandaşların olası mağduriyetinin önüne geçmektedirler."